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الكشف عن اندلاع الحرب في حضرموت - أخبار كلمتك

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الكشف عن اندلاع الحرب في حضرموت - أخبار كلمتك

الكشف عن اندلاع الحرب في حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 02:06 مساءً - كلمتك/خاص:

اعلن حلف قبائل حضرموت رسميا عن تعرضه للقصف البحري والحصار العسكري البري.

وقال الحلف في بيان له ان الوضع وصل الى مرحلة تفجيره عسكريا .

وجاء في البيان:" بسم الله الرحمن الرحيم

(بيان)

تعرض رجال حلف قبائل حضرموت المرابطين في مواقع الشرف غرب المكلا مساء أمس الأحد لإطلاق وابل من المقذوفات من تجاه البحر مستهدفين نقطة الحلف المتواجدة قرب ساحل امبح الواقعة على الخط الرئيسي و كذلك ارسال رتل عسكري يضم عشرات من الأطقم و العربات المدرعة و انتشارهم حول نقطة الحلف الواقعة في منطقة رجيمه و استحداثهم نقاط جديدة حول مواقع الحلف غرب المكلا في عملية استهداف واضح بتخطيط و تدبير من جهات مسؤولة لا تريد الخير للبلاد و تنوي جر المنطقة بشكل عام إلى صراعات لا يمكن الخروج منها بسهولة على الرغم من المواقف المعلنة من القيادات العسكرية المختصة التي تشير إلى خلاف ذلك، إلا أننا نستغرب تحركات تلك القوى و من أي دافع تنطلق و الأمر الذي يوحي بمؤشرات خطيرة ستئول إلى حدوث تصادم كبير يزعزع استقرار المنطقة في حالة عدم قيام كل الجهات بواجبها تجاه تصحيح الأوضاع.

و ان كل هذا لن يثني حلف قبائل حضرموت في المضي قدما للدفاع عن كرامة حضرموت و امنها و استقرارها و الحفاظ على ثرواتها و حقوقها .

صادر عن حلف قبائل حضرموت

الاثنين 6 / يناير / 2024م
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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