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الوالي يتحدث عن فوضى عارمة ووضع مؤسف في الجنوب - أخبار كلمتك

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الوالي يتحدث عن فوضى عارمة ووضع مؤسف في الجنوب - أخبار كلمتك

الوالي يتحدث عن فوضى عارمة ووضع مؤسف في الجنوب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 11:22 صباحاً - كلمتك/ خاص

تحدث السياسي د. عبدالرحمن الوالي عن وضع مؤسف في الجنوب .

وقال الوالي: ‏كهرباء رديئه جدا ونحن شتاء وقادم رمضان وصيف، يبدو الوضع مفتت وفوضى في الجنوب لغياب اي قياده نزيهه.

واضاف :نحن حاليا بمرحلة مخاض مليئه بالالم والصراخ وهذه طبيعة اي ولاده ولكن المولود الجديد الاستقلال قادم قريبا بأذنه، 

واختتم: فلنتفائل ونتحد

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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