في مسجد بالمعلا بعدن.. طائر يباغث مصلي ويعلو راسه أثناء فريضة الصلاة (صورة + فيديو) - أخبار كلمتك

باغث احد فصيل الطيور الأربعاء بمسجد بالمعلا بالعاصمة عدن احد المصلين وهو في نهاية إتمام صلاة دخول المسجد.

وكان الطائر حسب هيئته ضائعا أو جائعا فحط رحاله على الشخص المصلى مطمئنا له دون أي خوف وما ان انهي الشخص صلاته لم يخف الطائر وبقي الرجل جالسا مقرفصا على ركبتيه حتى لا يخيف الطائر إلى حين قدوم شخص من خلف المصلي حاول الامساك بالطائر لكن الطائر استطاع الهروب وتعالت الأصوات داخل المسجد بترك سبيل الطائر وعدم اخافته أو الامساك به.

وبحسب المعلومات التي بحوزتي فإن الطائر شبيه بصقر صغير يسمي بالبَاشِق الأوراسيّ أو البَاشِق الشِّماليّ، أو مجرَّد البَاشِق (الاسم العلمي: Accipiter nisus) هو أحد أنواع الجوارح صغيرة الحجم المُنتمية لفصيلة البازية، وهو واسع الانتشار في القسم الأعظم من أوراسيا وفي شمال أفريقيا.

كتب/ محمد عبدالواسع