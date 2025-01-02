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في مسجد بالمعلا بعدن.. طائر يباغث مصلي ويعلو راسه أثناء فريضة الصلاة (صورة + فيديو) - أخبار كلمتك

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في مسجد بالمعلا بعدن.. طائر يباغث مصلي ويعلو راسه أثناء فريضة الصلاة (صورة + فيديو) - أخبار كلمتك

في مسجد بالمعلا بعدن.. طائر يباغث مصلي ويعلو راسه أثناء فريضة الصلاة (صورة + فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 11:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

باغث احد فصيل الطيور الأربعاء بمسجد بالمعلا  بالعاصمة عدن احد المصلين وهو في نهاية إتمام صلاة دخول المسجد.

وكان الطائر حسب هيئته ضائعا أو جائعا فحط رحاله على الشخص المصلى مطمئنا له دون أي خوف وما ان انهي الشخص صلاته لم يخف الطائر وبقي الرجل جالسا مقرفصا على ركبتيه حتى لا يخيف الطائر إلى حين قدوم شخص من خلف المصلي حاول الامساك بالطائر لكن الطائر استطاع الهروب وتعالت الأصوات داخل المسجد بترك سبيل الطائر وعدم اخافته أو الامساك به.

وبحسب المعلومات التي بحوزتي فإن الطائر شبيه بصقر صغير يسمي بالبَاشِق الأوراسيّ أو البَاشِق الشِّماليّ، أو مجرَّد البَاشِق (الاسم العلمي: Accipiter nisus) هو أحد أنواع الجوارح صغيرة الحجم المُنتمية لفصيلة البازية، وهو واسع الانتشار في القسم الأعظم من أوراسيا وفي شمال أفريقيا.

كتب/ محمد عبدالواسع

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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