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اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة ظهر الأحد في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

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اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة ظهر الأحد في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة ظهر الأحد في المدن اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 11:22 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، 15 ديسمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 30°- الصغرى 22°)
 
المكلا (العظمى 29° - الصغرى 22°)
 
سيئون (العظمى 28° - الصغرى 09°)
 
عتق (العظمى 27° - الصغرى 10°)
 
الغيضة (العظمى 29° - الصغرى 18°)
 
سقطرى (العظمى 30° - الصغرى 19°)
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
 
صنعاء (العظمى 26° - الصغرى 02°)
 
تعز (العظمى 25° - الصغرى 10°)
 
 
ذمار (العظمى 24° - الصغرى 00°)
 
مأرب (العظمى 25° - الصغرى 09°)
 
صعدة (العظمى 25° - الصغرى 02°)
 
المحويت (العظمى 21°- الصغرى 09°)
 
عمران (العظمى 26° - الصغرى 02°)

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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