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يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

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يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - كلمتك/خاص:

وصل الملاكم اليمني العالمي نسيم حميد الى ليبيا لحضور المسابقة الكبرى للملاكمة 
وظهر اليوتيوبر الشهير بلال حداد بجانب نسيم حميد مرتديا حزامه الذي حققه بالملاكمات السابقة.
وسيشارك نجل نسيم حميد بهذه البطولة التي ستقام في ليبيا .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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