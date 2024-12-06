وصل الملاكم اليمني العالمي نسيم حميد الى ليبيا لحضور المسابقة الكبرى للملاكمة
وظهر اليوتيوبر الشهير بلال حداد بجانب نسيم حميد مرتديا حزامه الذي حققه بالملاكمات السابقة.
وسيشارك نجل نسيم حميد بهذه البطولة التي ستقام في ليبيا .
يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - كلمتك/خاص:
وصل الملاكم اليمني العالمي نسيم حميد الى ليبيا لحضور المسابقة الكبرى للملاكمة
وصل الملاكم اليمني العالمي نسيم حميد الى ليبيا لحضور المسابقة الكبرى للملاكمة
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