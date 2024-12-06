تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر :-
أجواء باردة إلى شديدة البرودة على محافظات ( صعده، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) مع إحتمال تكون الصقيع (الضريب) على أجزاء متفرقة منها، وباردة َعلى المناطق المرتفعة من محافظات ( الضالع، إب، تعز، لحج ،أبين، شبوه) وصحاري محافظات ( حضرموت، مأرب والجوف).
التنبيهات والتحذيرات :-
يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر الإخوة:
* المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.
* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة وإتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من أثار البرودة الشديدة.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد
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