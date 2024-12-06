شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

شاهد اول فيديو للاعتداء الوحشي على مالك بقالة بسبب الجباية - أخبار كلمتك

بيع حبة قات برقم خرافي في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

بيع حبة قات برقم خرافي في عدن(صورة) - أخبار كلمتك

الزبيدي : سأوجه خطاب للرئيس السوري بشار الأسد عقب سقوط حماة! - أخبار كلمتك

الزبيدي : سأوجه خطاب للرئيس السوري بشار الأسد عقب سقوط حماة! - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

برشلونة يقترب من التعاقد مع جوناثان تاه مجانًا - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

المرصد السوري: تصعيد واسع في درعا مع سيطرة فصائل على مواقع للجيش السوري - أخبار كلمتك

بالمدفعية والصواريخ، الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة - أخبار كلمتك

بالمدفعية والصواريخ، الجيش السوري يقصف تجمعات الفصائل المسلحة في ريف حماة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

يوتيوبر شهير يظهر بجانب البطل العالمي نسيم حميد مرتديا حزامه بهذه الدولة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

فان دايك يكشف تطورات تجديد عقده مع ليفربول - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

كرة القدم النسائي، الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الدوري - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - كلمتك/ خاص

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر :-
  أجواء باردة إلى شديدة البرودة على محافظات ( صعده، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) مع إحتمال تكون الصقيع (الضريب) على أجزاء متفرقة منها، وباردة َعلى المناطق المرتفعة من محافظات ( الضالع، إب، تعز، لحج ،أبين، شبوه) وصحاري محافظات ( حضرموت، مأرب والجوف).

التنبيهات والتحذيرات :-
يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكّر الإخوة:
* المواطنين خاصةً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة وإتباع الإرشادات الزراعية لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي ومربى النحل والدواجن حفاظا عليها من أثار البرودة الشديدة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مصير مجهول للامتحانات في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق