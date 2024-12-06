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إعلامي عسكري يكشف عن علاقة احداث سوريا باليمن - أخبار كلمتك

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إعلامي عسكري يكشف عن علاقة احداث سوريا باليمن - أخبار كلمتك

إعلامي عسكري يكشف عن علاقة احداث سوريا باليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:21 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف الإعلامي راشد معروف عن علاقة احداث سوريا باليمن  

وقال معروف :‏من يعتقد بأن أحداث الشام لا علاقة لها باليمن فهو واهم، كل مايجري في الشام ينعكس على اليمن كان سلبيات أو إيجابيات، بإختصار اذا سقط نظام الأسد ستسقط بعده كل الأنظمة والمليشيات التابعة لإيران كانت في اليمن او العراق او لبنان.

واضاف : وأكبر دليل على ذلك هي التحركات والتصريحات العراقية كل عملاء إيران يشعرون بالقلق، ويدركون بأن الدور جاي عليهم، لا محالة، فقط هم الان يريدون التدخل مباشرة في حرب سوريا لكن هناك تهديدات أمريكية وتركية بقصف أي قوات تحاول دخول سوريا، يعني من الأخير الغرب بإتفاق مع تركيا قرروا القضاء على النفوذ الإيراني في المنطقة، ومن الواضح بأن روسيا باعت الأسد ولا تريد الخوض في معركة خاسرة، والإنسحاب بالنسبة لروسيا طيب لأن الأفضل تنسحب وتحفظ ماء وجهها، وهو ماحصل بالفعل وأنسحبت أغلب القواعد الروسية.

وتابع: سقوط نظام الأسد سيؤدي مباشرة لحصار حزبله  وسقوطه، ومن ثم القضاء على المليشيات في العراق واليمن لن يبقى لإيران موطئ قدم في المنطقة بعد اليوم.

واختتم: وبالنسبة للقضية الفلسطينية سيتم حلها بالتفاوض وحل الدولتين، هذا هو المخطط الذي يتم تنفيذه على الأرض حاليا ويا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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