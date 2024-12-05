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الوزير الحوثي علي اليافعي يمنع عمل الفنانين والفنانات والمصورات في صنعاء الا بهذا الشرط - أخبار كلمتك

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الوزير الحوثي علي اليافعي يمنع عمل الفنانين والفنانات والمصورات في صنعاء الا بهذا الشرط - أخبار كلمتك

الوزير الحوثي علي اليافعي يمنع عمل الفنانين والفنانات والمصورات في صنعاء الا بهذا الشرط - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصدر منتحل صفة وزير الثقافة والسياحة الحوثي علي اليافعي قرارا بشان صالات الافراح في صنعاء.
وجاء بقرار علي اليافعي:على مالكي ومديري صالات الافراح والمناسبات التقيد والالتزام بعدم قبول أو التعامل مع الفنانين والفنانات والفرق الفنية ومعامل التصوير والمصورين والمصورات.
واضاف: وكل شخص او جهة تعمل في المهن والاعمال ذات العلاقة باحياء الاعراس والحفلات، مالم يكونوا حاصلين على تصاريح رسمية من قبل وزارة الثقافة والسياحة، وابلاغ اصحاب الاعراس بهذه الضوابط والاشتراطات عند اجراء الحجوزات على انها ملزمة لايمكن تجاوزها باي حال من الاحول وسيتعرض كل من يخالفها للمساءلة والعقوبات القانونية من تاريخ هذا التعميم..

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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