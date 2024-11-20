غادر معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري مستشفى النقيب بعدن بعد اسبوع من اجرائه لعملية دعامتين ترقد على اثرها في المستشفى.
واجرى البكري عملية لدعامتين تكللت بالنجاح قبل ان يغادر المستشفى اليوم الاربعاء بعد تماثله للشفاء
نايف البكري يغادر المستشفى في عدن(شاهد اول صورة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:
غادر معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري مستشفى النقيب بعدن بعد اسبوع من اجرائه لعملية دعامتين ترقد على اثرها في المستشفى.
غادر معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري مستشفى النقيب بعدن بعد اسبوع من اجرائه لعملية دعامتين ترقد على اثرها في المستشفى.
0 تعليق