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نايف البكري يغادر المستشفى في عدن(شاهد اول صورة) - أخبار كلمتك

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نايف البكري يغادر المستشفى في عدن(شاهد اول صورة) - أخبار كلمتك

نايف البكري يغادر المستشفى في عدن(شاهد اول صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

غادر معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري مستشفى النقيب بعدن بعد اسبوع من اجرائه لعملية دعامتين ترقد على اثرها في المستشفى.
واجرى البكري عملية لدعامتين تكللت بالنجاح قبل ان يغادر المستشفى اليوم الاربعاء بعد تماثله للشفاء

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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