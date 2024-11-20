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والد الطفلة جنات ينجو من محاولة إغتيال .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

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والد الطفلة جنات ينجو من محاولة إغتيال .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

والد الطفلة جنات ينجو من محاولة إغتيال .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:07 مساءً - كلمتك/ خاص

نجا المواطن طاهر السياغي والد الطفلة "جنات"، من محاولة اغتيال، أمس الثلاثاء، وإصابة أحد أقاربه، في عملية إرهابية حوثية.

وفي محاولة لطمس القضية المتهم فيها أحد قيادات المليشيات، حاولت عصابة حوثية، الثلاثاء، تصفية والد الطفلة جنات أثناء خروجه من مبنى محكمة استئناف أمانة العاصمة.

وذكرت مصادر حقوقية، أن والد الطفلة جنات طاهر السياغي، تعرض لمحاولة اغتيال، بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين ينتمون لعصابة الحوثي اثناء خروجه من مبنى المحكمة، في حين أُصيب أحد أقربائه المرافقين له، في اطار محاولة الحوثيين طمس قضية الاغتصاب المتورط فيها شقيق مشرف حوثي.

وتعرضت الطفلة جنات لاغتصاب من قبل القيادي الحوثي احمد حسن نجاد في يوليو الماضي، ما أدى لصدور حكم مخفف بحقه من قبل قضاء الحوثيين، الأمر الذي دفع والد الطفلة جنات لرفضه وإصراره على إعدام المغتصب.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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