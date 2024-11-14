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المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

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المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:50 مساءً - كلمتك: خاص

 

قدم المرشح لرئاسة اتحاد كرة القدم هاني الصيادي ، مساء الخميس، دعوى لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) عقب استبعاده من السباق الانتخابي عبر اللجنة التي عينها رئيس اتحاد الكرة المنتهية ولايته احمد العيسي وأمانته العامة .

وتعد هذه الدعوى الثانية في ظرف ( اسبوع) من اجمالي اربع قضايا مختلفة يتم رفعها لدى المحاكم الرياضية المتخصصة، بسبب المخالفات المالية والإدارية والانتخابية للاتحاد اليمني لكرة القدم.

وتأتي هذه الدعوى ، بالتزامن مع استبعاد مرشح نادي العروبة للرئاسة ابراهيم السويدي مساء اليوم، لصالح احمد العيسي الرئيس المنتهية ولايته، والقابع على كرسي الرئاسة منذ قرابة العشرين عام .

وأكد مرشح نادي الشعلة الرياضي هاني الصيادي في تصريحات صحفية بأن اللجوء للمسار القضائي هو الحل الوحيد لتصويب مسار الكرة اليمنية في ظل تعند قيادة الاتحاد المنتهية ولايته، واللجان الانتخابية تجاه المرشحين والعملية الانتخابية بشكل عام.

ونوه الصيادي إلى انه لا يمكن السكوت على المسرحية الهزلية التي يعدها الاتحاد وتخرجها وتنفذها اللجان العاملة، مجددا التأكيد على أن مطالب الجمهور الرياضي والأندية بالتغيير محل أولوية بعيدا عن اسم المرشح لمنصب الرئاسة.

وختم بالقول : " قبلت المحكمة الدعوى الأولى للأندية ، وسنمضي تباعاً بباقي القضايا ، مشيرا إلى انه اختار ثلاثة قضاة للفصل في الدعوى المقدمة من قبله لدى المحكمة المختصة بالشؤون الرياضية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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