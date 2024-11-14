الكشف عن الطقم الحوثي الذي قام باختطاف مواطن امريكي - أخبار كلمتك

صرح معين الصايدي، عضو هيئة رئاسة الجمعية اليمنية الأمريكية، بأن مليشيا الحوثي قامت باختطاف المواطن اليمني الأمريكي صلاح الزوقري دون مبرر واضح. وأوضح الصايدي أن الزوقري، الذي عاد إلى وطنه اليمن، كان يقوم بتصوير المناظر الطبيعية في منطقة الشعر بمحافظة إب، دون أن يصور أي منشآت عسكرية أو حكومية.

وأشار الصايدي إلى أن مليشيا الحوثي ادعت أن سبب الاختطاف هو التصوير في المنطقة، إلا أن الزوقري كان يمارس حقه الطبيعي كمواطن مغترب يرغب في توثيق جمال بلاده. وحمل الصايدي عبد الملك الحوثي ومشرف مديرية الشعر، بالإضافة إلى عبدالواحد صلاح محافظ إب والكحلاني مدير الأمن، مسؤولية سلامة الزوقري، مديناً هذا الاعتداء الذي وصفه بغير المبرر، وداعياً إلى الإفراج الفوري عنه واحترام حقوق المواطنين اليمنيين.

https://x.com/i/status/1857014277195931725