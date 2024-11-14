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مستشفى عدن الألماني الدولي ينجح بتنظيم الحملة الطبية المجانية باليوم العالمي للسكري في العاصمة عدن - أخبار كلمتك

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مستشفى عدن الألماني الدولي ينجح بتنظيم الحملة الطبية المجانية باليوم العالمي للسكري في العاصمة عدن - أخبار كلمتك

مستشفى عدن الألماني الدولي ينجح بتنظيم الحملة الطبية المجانية باليوم العالمي للسكري في العاصمة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - كلمتك/خاص:

نظم صباح اليوم مستشفى عدن الألماني الدولي حملة طبية مجانية بمناسبة اليوم العالمي للسكري ، حيث جاءت الحملة بتنسيق وتنظيم دقيق من فريق التنظيم  الذي حرص على تسهيل جميع الخدمات المجانية للمرضى ، بمشاركة شركة "بايولاب" في إجراء فحص السكر السريع، وساهمت "الشركة اليمنية المصرية للأدوية" بتوفير الأدوية المجانية للمرضى.

وتشهد الحملة الطبية المجانية بمناسبة اليوم العالمي للسكري إقبالا واسعا من المرضى المسجلين مسبقًا ، حيث قدمت الحملة فحوصات مجانية شملت فحص السكر وفحص السكر التراكمي (HbA1c) لمتابعة مستويات السكر على المدى الطويل، بالإضافة إلى خصم بنسبة 50% على بعض الفحوصات المخبرية وفحص تخطيط القلب. 
وشارك بالحملة  في تقديم الاستشارات الطبية أطباء الباطنية: د. إشراق فريد، د. أمل فارت، د. لينا الحمادي، ود. مروى نجيب، الذين قدموا خدمات تشخيصية واستشارية مجانية. كما قدمت د. سارة العيسائي، طبيبة التغذية العلاجية، استشارات وجلسات توعوية مجانية حول التغذية وإدارة مرض السكري، إضافة إلى منح المرضى جلستين مجانيتين في وقت لاحق.

ختامًا، يتوجه مستشفى عدن الألماني الدولي بخالص الشكر والتقدير لجميع المنظمين وشركاء النجاح، ومنهم شركة "لوتن"، "مياه الجنوب"، "بايولاب"، "الشركة اليمنية المصرية للأدوية"، والأطباء والمكتب الإعلامي للمستشفى، على مساهمتهم في إنجاح هذه الحملة، التي جسدت التزام المستشفى بخدمة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي.

خديجة الكاف

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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