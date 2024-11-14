تحضيرات واسعة لافتتاح المبنى الجديد لفرع مصلحة الجوازات - أخبار كلمتك

التقى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بساحل حضرموت العميد فهمي عمر بلكديش.
واستمع المحافظ لشرح حول الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمواطنين للحصول على جواز السفر والوثائق الرسمية.
وأكد المحافظ دعم فرعي مصلحة الجوازات بالمحافظة وتقديم الدعم والتسهيلات للفرعين، وفقًا للامكانيات المتاحة بما يضمن سير معاملات المواطنين بكل سهولة.
وجرى التحضير لافتتاح المبنى الجديد لمصلحة الجوازات بحي الضيافة بمدينة المكلا، بما يسهم في تطوير العمل واستيعاب أعداد أكبر وربط وتيرة العمل بالجانب التكنولوجي.
0 تعليق