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تحضيرات واسعة لافتتاح المبنى الجديد لفرع مصلحة الجوازات - أخبار كلمتك

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تحضيرات واسعة لافتتاح المبنى الجديد لفرع مصلحة الجوازات - أخبار كلمتك

تحضيرات واسعة لافتتاح المبنى الجديد لفرع مصلحة الجوازات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - كلمتك/ خاص

التقى محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بساحل حضرموت العميد فهمي عمر بلكديش.

واستمع المحافظ لشرح حول الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمواطنين للحصول على جواز السفر والوثائق الرسمية. 

وأكد المحافظ دعم فرعي مصلحة الجوازات بالمحافظة وتقديم الدعم والتسهيلات للفرعين، وفقًا للامكانيات المتاحة بما يضمن سير معاملات المواطنين بكل سهولة. 

وجرى التحضير لافتتاح المبنى الجديد لمصلحة الجوازات بحي الضيافة بمدينة المكلا، بما يسهم في تطوير العمل واستيعاب أعداد أكبر وربط وتيرة العمل بالجانب التكنولوجي.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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