محافظ حضرموت يوجه بهذا الأمر بشان البيت المتهدّم بمنطقة حُورة - أخبار كلمتك

‏

اطلع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا على أوضاع مديرية وادي العين حُورة واحتياجات مواطنيها.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام المديرية سالم بن عبادين باوزير، الذي قدم شرحًا لنشاط السلطة المحلية بالمديرية وأبرز احتياجات مواطنيها.

وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي، استمع المحافظ إلى أحوال الأسرة التي تعرضت للأضرار التي لحقت بمنزلهم المُتهدّم الشهر الماضي بمنطقة “حُورة” والتي زارهم حينها المحافظ وتلمس احتياجاتهم، وفُجعوا بوفاة أربعة من أفراد الأسرة المكلومة.

ووجه المحافظ مدير عام المالية ومدير عام المديرية باعتماد منزل مستأجر للأخ مبارك ضيف باغريب وأسرته، وسرعة بدء إعادة بناء المنزل المتهدم للتخفيف عنهم ومساندتهم في أزمتهم الإنسانية.