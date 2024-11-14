رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

«المال العام وحرمة التعدي عليه».. نص خطبة الجمعة غدا 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«المال العام وحرمة التعدي عليه».. نص خطبة الجمعة غدا 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق - أخبار كلمتك

8 شهداء و27 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بعلبك - أخبار كلمتك

8 شهداء و27 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بعلبك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

محافظ حضرموت يوجه بهذا الأمر بشان البيت المتهدّم بمنطقة حُورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محافظ حضرموت يوجه بهذا الأمر بشان البيت المتهدّم بمنطقة حُورة - أخبار كلمتك

محافظ حضرموت يوجه بهذا الأمر بشان البيت المتهدّم بمنطقة حُورة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - كلمتك/ خاص

اطلع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم بالمكلا على أوضاع مديرية وادي العين حُورة واحتياجات مواطنيها.

جاء ذلك خلال لقائه مدير عام المديرية سالم بن عبادين باوزير، الذي قدم شرحًا لنشاط السلطة المحلية بالمديرية وأبرز احتياجات مواطنيها.

وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة المساعد فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي، استمع المحافظ إلى أحوال الأسرة التي تعرضت للأضرار التي لحقت بمنزلهم المُتهدّم الشهر الماضي بمنطقة “حُورة” والتي زارهم حينها المحافظ وتلمس احتياجاتهم، وفُجعوا بوفاة أربعة من أفراد الأسرة المكلومة.

ووجه المحافظ مدير عام المالية ومدير عام المديرية باعتماد منزل مستأجر للأخ مبارك ضيف باغريب وأسرته، وسرعة بدء إعادة بناء المنزل المتهدم للتخفيف عنهم ومساندتهم في أزمتهم الإنسانية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تحضيرات واسعة لافتتاح المبنى الجديد لفرع مصلحة الجوازات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق