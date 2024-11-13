مسوول حكومي يتدخل لانقاذ العصري ويؤكد نقله الى هذه الدولة - أخبار كلمتك

قال الصحفي بشير سنان:تلقيت في وقت مبكر اليوم ، اتصالاً هاتفياً من الملحقية الطبية لسفارة بلادنا في المملكة العربية السعودية ، تفاعلاً مع الفيديو الخاص بالأستاذ الكبير علي العصري والمنشور على صفحتي يوم أمس .

واضاف:مسؤول الملحقية الطبية أكد أنه وبعد عرض الفيديو على الأخ وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح تم التوجيه بمنح الأستاذ علي منحة علاجية مجانية في احدى المدن الطبية بالمملكة العربية السعودية.

واختتم:تفاعل مسؤول لوزارة الصحة ، كنا نتمناه من جهات أخرى هي الأولى بالتفاعل مع الحالة، وامنياتنا القلبية بالشفاء العاجل لأستاذنا الحبيب علي .