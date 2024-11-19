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امريكا تدعو للقيام بهذ الأمر ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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امريكا تدعو للقيام بهذ الأمر ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

امريكا تدعو للقيام بهذ الأمر ضد مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - كلمتك: خاص

 


دعا المركز الأمريكي للعدالة للضغط على مليشيا الحوثي لصرف رواتب المعلمين وحماية التعليم في اليمن

وناشد المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على مليشيا الحوثي لصرف رواتب المعلمين بانتظام، جدولة المتأخرات، ووقف الترهيب والاعتقالات التعسفية بحقهم.

وانتقد المركز إنشاء مليشيا الحوثي لصندوق دعم المعلم، الذي يتم تحصيل مليارات الريالات عبر رسوم على الطلاب والضرائب، دون أن تصل هذه الأموال لتحسين أوضاع المعلمين أو دعم التعليم.

داعياً إلى تخصيص الإيرادات لدعم التعليم وتحسين ظروف المعلمين، مؤكدًا أهمية حماية التعليم كحق أساسي للأطفال وضمان كرامة المعلمين لدورهم المحوري في بناء مستقبل اليمن

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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