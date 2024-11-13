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رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

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رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:داعية في تعز كتب منشورا يدعوا فيه الشباب الى تجنب الزواج من أي طالبة تدرس في جامعة مختلطة ..
واضاف:نفس الداعية هذا ، بناته درسوا خارج البلاد ، وابنته تدرس في جامعة مختلطة بماليزيا ، وحفيداته يدرسون في مصر وينشرون صورهم على السوشيال ميديا ، دون ان يعلق على صورهم بكلمة واحدة
قال تعالى : (( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون )). ( البقرة آية 44 ).

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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