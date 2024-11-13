رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:داعية في تعز كتب منشورا يدعوا فيه الشباب الى تجنب الزواج من أي طالبة تدرس في جامعة مختلطة ..

واضاف:نفس الداعية هذا ، بناته درسوا خارج البلاد ، وابنته تدرس في جامعة مختلطة بماليزيا ، وحفيداته يدرسون في مصر وينشرون صورهم على السوشيال ميديا ، دون ان يعلق على صورهم بكلمة واحدة

قال تعالى : (( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون )). ( البقرة آية 44 ).