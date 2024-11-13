رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:داعية في تعز كتب منشورا يدعوا فيه الشباب الى تجنب الزواج من أي طالبة تدرس في جامعة مختلطة ..
قال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس:داعية في تعز كتب منشورا يدعوا فيه الشباب الى تجنب الزواج من أي طالبة تدرس في جامعة مختلطة ..
واضاف:نفس الداعية هذا ، بناته درسوا خارج البلاد ، وابنته تدرس في جامعة مختلطة بماليزيا ، وحفيداته يدرسون في مصر وينشرون صورهم على السوشيال ميديا ، دون ان يعلق على صورهم بكلمة واحدة
قال تعالى : (( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون )). ( البقرة آية 44 ).
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