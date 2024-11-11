الكشف عن أطراف سياسية تسعى لاستغلال مقتل جنود سعوديين في حضرموت - أخبار كلمتك

علق السياسي علي الذهب على الحادثة المؤسفة لاستهداف ضباط سعوديين في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وكشف الذهب عن وجود أطراف تحاول استغلال حادثة سيئون.

وقال الذهب أن "هذا العمل الإجرامي لا يخدم إلا أعداء المنطقة ويسعى إلى إثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

ودعا الذهب الجانبين السعودي واليمني إلى ضرورة توخي الحذر وعدم السماح للمتربصين باستغلال هذه الحادثة لتقويض العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بين القوات اليمنية والسعودية العاملة في المنطقة.

وحذر الذهب من أن هناك أطرافًا تسعى إلى استغلال هذه الحادثة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

ودعا إلى ضرورة التحلي بالحكمة والتعقل في التعامل مع هذه الأزمة والعمل على معالجتها بشكل عادل وشامل.