ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

أمين عام المهن الطبية يكشف آخر تطورات أزمة التصالح في العيادات الخاصة - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

منال عوض: تعزيز التعاون مع الصين في الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

طرح أول بوستر وتريلر رسمي لفيلم "Mission Impossible 8" - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:09 - مدبولي: مصر دفعت ما يقرب 80% مستحقات بالعملة الأجنبية لشركات النفط العالمية - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

«المالُ العَامُّ وَحُرْمةُ التَّعَدِّي عَلَيْهِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن أطراف سياسية تسعى لاستغلال مقتل جنود سعوديين في حضرموت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن أطراف سياسية تسعى لاستغلال مقتل جنود سعوديين في حضرموت - أخبار كلمتك

الكشف عن أطراف سياسية تسعى لاستغلال مقتل جنود سعوديين في حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:41 صباحاً - كلمتك/ خاص

علق السياسي علي الذهب على الحادثة المؤسفة لاستهداف ضباط سعوديين في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وكشف الذهب عن وجود أطراف تحاول استغلال حادثة سيئون.

وقال الذهب أن "هذا العمل الإجرامي لا يخدم إلا أعداء المنطقة ويسعى إلى إثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

ودعا الذهب الجانبين السعودي واليمني إلى ضرورة توخي الحذر وعدم السماح للمتربصين باستغلال هذه الحادثة لتقويض العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بين القوات اليمنية والسعودية العاملة في المنطقة.

وحذر الذهب من أن هناك أطرافًا تسعى إلى استغلال هذه الحادثة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

ودعا إلى ضرورة التحلي بالحكمة والتعقل في التعامل مع هذه الأزمة والعمل على معالجتها بشكل عادل وشامل.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق