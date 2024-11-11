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تغيير اسم مدرسة على اسم قيادي إيراني في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

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تغيير اسم مدرسة على اسم قيادي إيراني في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

تغيير اسم مدرسة على اسم قيادي إيراني في هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - كلمتك/ خاص

أقدمت جماعة الحوثي على تغيّير اسم مدرسة في المحويت إلى اسم قيادي طائفي.

وقالت المصادر إن الحوثيين غيّروا اسم مدرسة " أبو نشوان" بالمحويت إلى اسم" حسن نصر الله"

وبحسب المصادر فإنا اسم نشوان كان كُنية بالرئيس إبراهيم الحمدي إلا أن المليشيات غيرت الاسم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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