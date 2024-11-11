تحذير من هذا الامر بشان مقتل السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

وصف السياسي علي الذهب حادثة مقتل الجنود السعوديين بأنها "جريمة مدانة"، مشددًا على أنها لا تمثل أي نوع من البطولة، كما يحاول البعض تصويرها.

وأضاف الذهب أن "هذا العمل الإجرامي لا يخدم إلا أعداء المنطقة ويسعى إلى إثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

ودعا الذهب الجانبين السعودي واليمني إلى ضرورة توخي الحذر وعدم السماح للمتربصين باستغلال هذه الحادثة لتقويض العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بين القوات اليمنية والسعودية العاملة في المنطقة.

وحذر الذهب من أن هناك أطرافًا تسعى إلى استغلال هذه الحادثة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

ودعا إلى ضرورة التحلي بالحكمة والتعقل في التعامل مع هذه الأزمة والعمل على معالجتها بشكل عادل وشامل.

