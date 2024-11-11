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تحذير من هذا الامر بشان مقتل السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

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تحذير من هذا الامر بشان مقتل السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

تحذير من هذا الامر بشان مقتل السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:31 صباحاً - كلمتك/خاص:

وصف السياسي علي الذهب حادثة مقتل الجنود السعوديين بأنها "جريمة مدانة"، مشددًا على أنها لا تمثل أي نوع من البطولة، كما يحاول البعض تصويرها.

وأضاف الذهب أن "هذا العمل الإجرامي لا يخدم إلا أعداء المنطقة ويسعى إلى إثارة الفتنة بين الشعبين الشقيقين".

ودعا الذهب الجانبين السعودي واليمني إلى ضرورة توخي الحذر وعدم السماح للمتربصين باستغلال هذه الحادثة لتقويض العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بين القوات اليمنية والسعودية العاملة في المنطقة.

وحذر الذهب من أن هناك أطرافًا تسعى إلى استغلال هذه الحادثة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

ودعا إلى ضرورة التحلي بالحكمة والتعقل في التعامل مع هذه الأزمة والعمل على معالجتها بشكل عادل وشامل.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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