عاجل: رصد سفينة تجارية تعبر في هذا المكان الخطير - أخبار كلمتك

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" بأنها تلقت تقريرًا يُفيد برصد سفينة تجارية لتواجد مجموعة من الزوارق، يتراوح عددها بين 9 و15 زورقًا، على بعد 53 ميلًا بحريًا جنوب غرب عدن في المياه اليمنية. وأشار التقرير إلى اقتراب أحد الزوارق المسلحة من السفينة، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين طاقم السفينة.

ويأتي هذا الحادث وسط تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة بسبب الأنشطة البحرية غير القانونية والتهديدات المحتملة للملاحة الدولية، حيث تواصل الهيئات البحرية الدولية إصدار تحذيرات للسفن العابرة بتوخي الحذر وتعزيز التدابير الأمنية.