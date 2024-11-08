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عاجل: رصد سفينة تجارية تعبر في هذا المكان الخطير - أخبار كلمتك

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عاجل: رصد سفينة تجارية تعبر في هذا المكان الخطير - أخبار كلمتك

عاجل: رصد سفينة تجارية تعبر في هذا المكان الخطير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 02:17 مساءً - كلمتك/خاص

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" بأنها تلقت تقريرًا يُفيد برصد سفينة تجارية لتواجد مجموعة من الزوارق، يتراوح عددها بين 9 و15 زورقًا، على بعد 53 ميلًا بحريًا جنوب غرب عدن في المياه اليمنية. وأشار التقرير إلى اقتراب أحد الزوارق المسلحة من السفينة، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين طاقم السفينة.

ويأتي هذا الحادث وسط تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة بسبب الأنشطة البحرية غير القانونية والتهديدات المحتملة للملاحة الدولية، حيث تواصل الهيئات البحرية الدولية إصدار تحذيرات للسفن العابرة بتوخي الحذر وتعزيز التدابير الأمنية.

 

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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