اول هجوم لقيادي بالانتقالي على بن دغر ووصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

قال القيادي بالانتقالي نزار هيثم:إلى الفاسد وبائع الوطن اعلم أن التاريخ لن يرحم الخائنين، وأن الشعوب التي تعاني من فساد أمثالك لن تبقى صامتة إلى الأبد.

واضاف: أنت من دمرت أسس الدولة بفسادك وسلطتك، وزعزعت بنيان الأمة بطمعك ونفوذك. أبواب أسيادك التي تتردد عليها لن تمنحك حصانة من محاسبة الشعب، والأموال التي جمعتها لن تشفع لك أمام محكمة الضمير أو أمام التاريخ.

واختتم:إن قضية الجنوب أكبر من صفقاتك ومصالحك الضيقة، ومن عباءة الحماية الخارجية التي تظن أنها ستقيك من العواقب. في النهاية، سيقف الشعب يومًا ليحاسب من خانه، ومن تآمر على مصالحه، ومن باع مصيره وأمواله لصالح أسياده.