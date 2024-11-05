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اول هجوم لقيادي بالانتقالي على بن دغر ووصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

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اول هجوم لقيادي بالانتقالي على بن دغر ووصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

اول هجوم لقيادي بالانتقالي على بن دغر ووصفه بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:30 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال القيادي بالانتقالي نزار هيثم:إلى الفاسد وبائع الوطن اعلم أن التاريخ لن يرحم الخائنين، وأن الشعوب التي تعاني من فساد أمثالك لن تبقى صامتة إلى الأبد.
واضاف: أنت من دمرت أسس الدولة بفسادك وسلطتك، وزعزعت بنيان الأمة بطمعك ونفوذك. أبواب أسيادك التي تتردد عليها لن تمنحك حصانة من محاسبة الشعب، والأموال التي جمعتها لن تشفع لك أمام محكمة الضمير أو أمام التاريخ.

واختتم:إن قضية الجنوب أكبر من صفقاتك ومصالحك الضيقة، ومن عباءة الحماية الخارجية التي تظن أنها ستقيك من العواقب. في النهاية، سيقف الشعب يومًا ليحاسب من خانه، ومن تآمر على مصالحه، ومن باع مصيره وأمواله لصالح أسياده.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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