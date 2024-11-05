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٣ مليون دولار قيمة بوابة مطار عدن وتتسبب بازمة خانقة وتجبر السلطات على اتخاذ هذا الامر - أخبار كلمتك

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٣ مليون دولار قيمة بوابة مطار عدن وتتسبب بازمة خانقة وتجبر السلطات على اتخاذ هذا الامر - أخبار كلمتك

٣ مليون دولار قيمة بوابة مطار عدن وتتسبب بازمة خانقة وتجبر السلطات على اتخاذ هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

 كشفت الهيئة العامة للارصاد عن سحب مبلغ ٣ مليون دولار من ايرادها ماتسبب بازمة مالية خانقة.
وياتي سحب المبلغ الضخم قيمة بوابة مطار عدن التي تم انشائها.
وتسبب سحب المبلغ باعلان حالة التقشف بحق الموظفين حيث تم تحديد نفر رز مع الدجاج كغذاء وفاصوليا وروتي كعشاء.
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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