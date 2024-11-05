كشفت الهيئة العامة للارصاد عن سحب مبلغ ٣ مليون دولار من ايرادها ماتسبب بازمة مالية خانقة.
وياتي سحب المبلغ الضخم قيمة بوابة مطار عدن التي تم انشائها.
وتسبب سحب المبلغ باعلان حالة التقشف بحق الموظفين حيث تم تحديد نفر رز مع الدجاج كغذاء وفاصوليا وروتي كعشاء.
٣ مليون دولار قيمة بوابة مطار عدن وتتسبب بازمة خانقة وتجبر السلطات على اتخاذ هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:14 صباحاً - كلمتك/خاص:
كشفت الهيئة العامة للارصاد عن سحب مبلغ ٣ مليون دولار من ايرادها ماتسبب بازمة مالية خانقة.
كشفت الهيئة العامة للارصاد عن سحب مبلغ ٣ مليون دولار من ايرادها ماتسبب بازمة مالية خانقة.
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