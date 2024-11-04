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الحوثيين يخضعون المياحي لهذه الدورات داخل السجن في صنعاء - أخبار كلمتك

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الحوثيين يخضعون المياحي لهذه الدورات داخل السجن في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يخضعون المياحي لهذه الدورات داخل السجن في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً - كلمتك/خاص:


كشف شقيق الصحفي اليمني محمد المياحي، عن تطورات جديدة بشأن قضية اختطاف شقيقه في العاصمة صنعاء في شهر سبتمبر الماضي.

وأكد شقيق المياحي في تصريح له أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من شقيقه محمد، مؤكدًا أن الأخير يعامَل معاملة حسنة داخل السجن الذي يحتجز فيه منذ تاريخ اختطافه في العشرين من سبتمبر.

وأضاف أن محمد أخبره بأنه يخضع لـ"دورات ثقافية" داخل السجن، وأن الجهة الخاطفة وعدته بالإفراج عنه قريبًا.

وعبر شقيق المياحي عن شكره لله على سلامة شقيقه، مؤكدًا أن هذه الأنباء طمأنت قلوب أسرته وأصدقائه.

تطورات مثيرة للجدل

تأتي هذه التصريحات لتثير جدلاً واسعًا حول قضية اختطاف محمد المياحي، حيث يرى مراقبون أن هذه التفاصيل قد تكون محاولة لتبرير عملية الاختطاف، في حين يرى آخرون أنها قد تكون مؤشرًا على نية الجهة الخاطفة الإفراج عن المياحي قريبًا.

خلفية القضية

يذكر أن الصحفي محمد المياحي كان قد تعرض للاختطاف من منزله في صنعاء في شهر سبتمبر الماضي، على خلفية كتاباته التي انتقدت فيها جماعة الحوثي.

وقد أدى اختطافه إلى موجة استنكار واسعة محليًا ودوليًا، وطالب ناشطون حقوقيون بالإفراج الفوري عنه.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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