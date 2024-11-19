السعودية تنظم هذه الفعالية الأحد المقبل - أخبار كلمتك

ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض، المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة بمناسبة مرور 30 عاما على بدء البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس)، بان المؤتمر الذي سيعقد يومي 24 و 25 نوفمبر 2024م، سيشهد المؤتمر جلسات إنسانية وعلمية، وإقامة معرض وفعاليات مصاحبة تُبرز الريادة الدولية للمملكة في المجال الإنساني، والتفوق الطبي بالأخص التميز عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، وذلك تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير القطاع الصحي والإنساني بالمملكة ورفع جودته وكفاءته.

واشارت الي انه سيوقع على هامش المؤتمر، عددًا من الاتفاقيات مع منظمات أممية ودولية تعنى بالأطفال حول العالم..لافتة الى انه سيصدر عن المؤتمر توصيات مهمة ستثري المكتبات الطبية والإنسانية وتكون مرجعًا للمختصين والمهتمين في مجال فصل التوائم الملتصقة والحقل الإنساني.

وسيشارك في المؤتمر وزارات، وعدد من الجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية وصحية وجمعيات، ومؤسسات ومختصين وباحثين من مختلف دول العالم، فضلا عن حضور مجموعة من التوائم برفقة ذويهم من عدة دول، والذين سبق أن أجريت لهم عمليات فصل.