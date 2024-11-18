صدور قرارات تعيين لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:23 مساءً -
اعلن مؤتمر مأرب الجامع عن هيئته العليا اليوم
وقد تم تشكيل رئاسة المؤتمر وأمانته العامة ولجنة الرقابة والتفتيش، من الآتية أسمائهم
أولًا: رئاسة المؤتمر:
1- عبدالحق علي القبلي نمران - رئيساً للدورة الأولى.
2- أحمد الباشا زبع - نائبًا.
3- محمد محسن الطويل بن حزيم - نائبًا.
4- محمد صالح فرحان بن جلال - نائبًا.
5- محمد علي العمري - نائبًا.
ثانياً: الأمانة العامة:
- عبدالكريم حمد محسن بن حيدر - أميناً عاماً
- محمد علي علي القردعي - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون السياسية.
- فضل ناصر صالح الهيال - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون القبلية.
- ناصر بن ناصر كعلان - أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون الاعلام والثقافة.
- أسامة عبدالرب الشدادي - أمينًا عامًا مساعدًا للتعبئة ودعم الجبهات.
ثالثًا: الدوائر:
- الدائرة السياسية:
الرئيس: د. يحيى محمد القانصي
النائب: احمد صالح السداسي
- دائرة القضاء وإصلاح ذات البين:
الرئيس صالح ناصر علي عوشان
النائب: سعد سعيد اليوسفي
- دائرة الحقوق والحريات:
الرئيس: د. سلطان علي حسن غريب
النائب: عارف العجي احمد الطالبي
- دائرة التعبئة والإسناد:
الرئيس: العميد/ طالب سعيد دركم
النائب: محمد عبدالله غفينه
- دائرة المنظمات الجماهيرية:
الرئيس: مهدي محمد أحمد بلغيث
النائب: احمد عبدالله طعيمان
- دائرة العلاقات الخارجية:
الرئيس: محمد احمد سيف الولص
النائب: عبدالرحمن الهجرة مهتم
- دائرة الاعلام والثقافة:
الرئيس: د. احمد الروقي
النائب: أحمد محمد الأعذل
- الدائرة المالية:
الرئيس: محمد علي مفتاح
النائب: احمد عبدالرحمن سلامه
- دائرة الخدمات والبنية التحتية:
الرئيس: عبده حمد شملان
النائب: صلاح صالح لنجف
- الدائرة الاقتصادية:
الرئيس: صالح علي سيف عقار
النائب: نايف الصمصام
- دائرة المرأة:
الرئيس: الخنساء ناجي الحنيشي
النائب: ولعة محمد بحيبح
رابعاً: لجنة الرقابة والتفتيش:
منصور علي ناصر طريق - رئيسًا
مجاهد مبخوت علي معيلي - عضوًا
عبشل عبدالله الفتيني - عضوًا
ناصر حسين مثنى - عضوًا
ذياب جروان الشريف - عضوًا
هزاع علي الصمصام - عضوًا
صالح القبس بحيبح - عضوًا
حسين الحداد أبو شامل عضوًا
عامر علي مبخوت ضرمان عضوًا
كما أقرت الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع تعيين الصحفي أحمد عايض ناطقًا رسميًا باسم المؤتمر
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