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صدور قرارات تعيين لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

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صدور قرارات تعيين لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

صدور قرارات تعيين لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:23 مساءً -  


اعلن مؤتمر مأرب الجامع عن هيئته العليا اليوم

وقد تم تشكيل رئاسة المؤتمر وأمانته العامة ولجنة الرقابة والتفتيش، من الآتية أسمائهم

أولًا: رئاسة المؤتمر:
1- عبدالحق علي القبلي نمران - رئيساً للدورة الأولى.
2- أحمد الباشا زبع - نائبًا.
3- محمد محسن الطويل بن حزيم - نائبًا.
4- محمد صالح فرحان بن جلال - نائبًا.
5- محمد علي العمري - نائبًا.

ثانياً: الأمانة العامة:
- عبدالكريم حمد محسن بن حيدر - أميناً عاماً
- محمد علي علي القردعي - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون السياسية.
- فضل ناصر صالح الهيال - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون القبلية.
- ناصر بن ناصر كعلان - أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون الاعلام والثقافة.
- أسامة عبدالرب الشدادي - أمينًا عامًا مساعدًا للتعبئة ودعم الجبهات.

ثالثًا: الدوائر:
- الدائرة السياسية:
الرئيس: د. يحيى محمد القانصي 
النائب: احمد صالح السداسي

- دائرة القضاء وإصلاح ذات البين: 
الرئيس صالح ناصر علي عوشان 
النائب: سعد سعيد اليوسفي

- دائرة الحقوق والحريات:
الرئيس: د. سلطان علي حسن غريب 
النائب: عارف العجي احمد الطالبي

- دائرة التعبئة والإسناد:
الرئيس: العميد/ طالب سعيد دركم
النائب: محمد عبدالله غفينه

- دائرة المنظمات الجماهيرية:
الرئيس: مهدي محمد أحمد بلغيث
النائب: احمد عبدالله طعيمان

- دائرة العلاقات الخارجية:
الرئيس: محمد احمد سيف الولص 
النائب: عبدالرحمن الهجرة مهتم

- دائرة الاعلام والثقافة:
الرئيس: د. احمد الروقي 
النائب: أحمد محمد الأعذل

- الدائرة المالية:
الرئيس: محمد علي مفتاح 
النائب: احمد عبدالرحمن سلامه

- دائرة الخدمات والبنية التحتية:
الرئيس: عبده حمد شملان 
النائب: صلاح صالح لنجف

- الدائرة الاقتصادية:
الرئيس: صالح علي سيف عقار 
النائب: نايف الصمصام

- دائرة المرأة:
الرئيس: الخنساء ناجي الحنيشي 
النائب: ولعة محمد بحيبح

رابعاً: لجنة الرقابة والتفتيش:
منصور علي ناصر طريق - رئيسًا
مجاهد مبخوت علي معيلي - عضوًا
عبشل عبدالله الفتيني - عضوًا
ناصر حسين مثنى - عضوًا
ذياب جروان الشريف - عضوًا
هزاع علي الصمصام - عضوًا
صالح القبس بحيبح - عضوًا
حسين الحداد أبو شامل عضوًا
عامر علي مبخوت ضرمان عضوًا

كما أقرت الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع تعيين الصحفي أحمد عايض ناطقًا رسميًا باسم المؤتمر

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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