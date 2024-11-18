صدور قرارات تعيين لصالح هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:23 مساءً -



اعلن مؤتمر مأرب الجامع عن هيئته العليا اليوم

وقد تم تشكيل رئاسة المؤتمر وأمانته العامة ولجنة الرقابة والتفتيش، من الآتية أسمائهم

أولًا: رئاسة المؤتمر:

1- عبدالحق علي القبلي نمران - رئيساً للدورة الأولى.

2- أحمد الباشا زبع - نائبًا.

3- محمد محسن الطويل بن حزيم - نائبًا.

4- محمد صالح فرحان بن جلال - نائبًا.

5- محمد علي العمري - نائبًا.

ثانياً: الأمانة العامة:

- عبدالكريم حمد محسن بن حيدر - أميناً عاماً

- محمد علي علي القردعي - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون السياسية.

- فضل ناصر صالح الهيال - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون القبلية.

- ناصر بن ناصر كعلان - أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون الاعلام والثقافة.

- أسامة عبدالرب الشدادي - أمينًا عامًا مساعدًا للتعبئة ودعم الجبهات.

ثالثًا: الدوائر:

- الدائرة السياسية:

الرئيس: د. يحيى محمد القانصي

النائب: احمد صالح السداسي

- دائرة القضاء وإصلاح ذات البين:

الرئيس صالح ناصر علي عوشان

النائب: سعد سعيد اليوسفي

- دائرة الحقوق والحريات:

الرئيس: د. سلطان علي حسن غريب

النائب: عارف العجي احمد الطالبي

- دائرة التعبئة والإسناد:

الرئيس: العميد/ طالب سعيد دركم

النائب: محمد عبدالله غفينه

- دائرة المنظمات الجماهيرية:

الرئيس: مهدي محمد أحمد بلغيث

النائب: احمد عبدالله طعيمان

- دائرة العلاقات الخارجية:

الرئيس: محمد احمد سيف الولص

النائب: عبدالرحمن الهجرة مهتم

- دائرة الاعلام والثقافة:

الرئيس: د. احمد الروقي

النائب: أحمد محمد الأعذل

- الدائرة المالية:

الرئيس: محمد علي مفتاح

النائب: احمد عبدالرحمن سلامه

- دائرة الخدمات والبنية التحتية:

الرئيس: عبده حمد شملان

النائب: صلاح صالح لنجف

- الدائرة الاقتصادية:

الرئيس: صالح علي سيف عقار

النائب: نايف الصمصام

- دائرة المرأة:

الرئيس: الخنساء ناجي الحنيشي

النائب: ولعة محمد بحيبح

رابعاً: لجنة الرقابة والتفتيش:

منصور علي ناصر طريق - رئيسًا

مجاهد مبخوت علي معيلي - عضوًا

عبشل عبدالله الفتيني - عضوًا

ناصر حسين مثنى - عضوًا

ذياب جروان الشريف - عضوًا

هزاع علي الصمصام - عضوًا

صالح القبس بحيبح - عضوًا

حسين الحداد أبو شامل عضوًا

عامر علي مبخوت ضرمان عضوًا

كما أقرت الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع تعيين الصحفي أحمد عايض ناطقًا رسميًا باسم المؤتمر