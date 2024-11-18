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الأمراض تجتاح هذه المحافظة وتوجيه استغاثة عاجلة - أخبار كلمتك

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الأمراض تجتاح هذه المحافظة وتوجيه استغاثة عاجلة - أخبار كلمتك

الأمراض تجتاح هذه المحافظة وتوجيه استغاثة عاجلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:02 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أفادت مصادر ان الحُميات وامراض  تقلبات الجو  تجتاح مدينة تعز هذه الأيام 
موضحاً ان العيادات الخاصة والمستشفيات في زحام شديد ..

وطالب مصدر السلطة المحلية  ومكتب الصحة بتوفير العلاجات اللازمة التي تصرف مجانا للمواطنين وتفعيل دور  المراكز الصحية في مديريات المدينة  وفتح مراكز خاصة للحميات في مستشفى الثورة و الجمهوري  والعسكري للاهتمام بالمرضى

كما طالب المصدر كافة الناشطين في تعز للتفاعل ومطالبة الجهات المعنية والمنظمات والجمعيات الخيرية للتحرك وتوفير العلاجات اللازمة  فالامراض منتشره في كل البيوت والناس في حالة حرجة

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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