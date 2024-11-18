الأمراض تجتاح هذه المحافظة وتوجيه استغاثة عاجلة - أخبار كلمتك

أفادت مصادر ان الحُميات وامراض تقلبات الجو تجتاح مدينة تعز هذه الأيام
موضحاً ان العيادات الخاصة والمستشفيات في زحام شديد ..
وطالب مصدر السلطة المحلية ومكتب الصحة بتوفير العلاجات اللازمة التي تصرف مجانا للمواطنين وتفعيل دور المراكز الصحية في مديريات المدينة وفتح مراكز خاصة للحميات في مستشفى الثورة و الجمهوري والعسكري للاهتمام بالمرضى
كما طالب المصدر كافة الناشطين في تعز للتفاعل ومطالبة الجهات المعنية والمنظمات والجمعيات الخيرية للتحرك وتوفير العلاجات اللازمة فالامراض منتشره في كل البيوت والناس في حالة حرجة
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