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شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

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شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:30 مساءً - كلمتك: خاص

 


ظهر احمد علي عبدالله صالح برفقة الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة


وقام احمد علي بزيارة محافظ شبوة إلى مقر إقامته في ابو ظبي للاطمئنان على صحته


وجاءت زيارة احمد علي للشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة عقب خروجه بالسلامة من احد المستشفيات في العاصمة الاماراتية ابوظبي بعد اجراء عملية جراحية ناجحة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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