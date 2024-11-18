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وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

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وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:30 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى معالي وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، بالسيد جوناثن بيتشا، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والحكومة الأمريكية في مجال التأهيل والتدريب لكوادر منتسبي وزارة الداخلية.

كما تناول اللقاء عدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى المضي قدماً في تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب.

حضر الاجتماع السيد دايفد سكوت، المسؤول الأمني في السفارة، والسيد هوستن هارس، المسؤول السياسي والعسكري، إضافة إلى ممثلين من مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، وبمشاركة المقدم سامي محمد مسعود، مدير الرقابة الحدودية في المنافذ.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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