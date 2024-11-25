جيش الاحتلال يرصد 30 قذيفة أطلقها حزب الله من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه رصد إطلاق 30 قذيفة من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق داخل إسرائيل.

وأوضح في بيان رسمي أن الهجمات نُفذت من قبل حزب الله، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية تتخذ الإجراءات اللازمة للرد والتعامل مع التهديدات.

تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر على الحدود بين الجانبين.

مسؤول أمريكي: لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

أفادت موقع أكسيوس نقلًا عن مسئول أمريكي أن لبنان وإسرائيل قد توصلا إلى اتفاق حول شروط وقف إطلاق النار، مما يمثل خطوة نحو تهدئة التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق حتى الآن، بينما تتواصل الجهود الدولية لضمان استمرارية الهدوء على الحدود.

فيما كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مناقشات مغلقة عن مخاوفه وأهدافه المتعلقة بالتسوية الخاصة بوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان، وذاك حسبما أفادت "القناة 14" الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو حذر في المناقشات التي جرت في الأيام الماضية، من خطر في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس جو بايدن، يتمثل بإمكانية اتخاذ خطوات أمريكية أحادية الجانب بشأن أي تسوية.

وأضافت القناة أن نتنياهو أكد أنه يفضل الذهاب إلى تسوية مع لبنان مع التزام أمريكي بالسماح لإسرائيل بالرد على أي خروقات أو انتهاكات.

ووفق القناة، فإن نتنياهو أوضح أن "الشرط الأساسي في هذا الأمر هو أننا سنقرر ما يعتبر انتهاكا".

أهداف نتنياهو المتعلقة بالتسوية

ومن الأهداف التي ذكرها نتنياهو في مناقشاته المتعلقة بالتسوية مع حزب الله في لبنان، وفق القناة الإسرائيلية، مسألة "فصل الساحات"، حيث قال: "بمجرد أن نوقع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع حزب الله، على الرغم من أنهم دائما ما ربطوه بهدنة مماثلة في غزة، فإننا سنخضعهم ونقطع الروابط فيما بينهم مع حماس".

وأوضح نتنياهو أنه "بهذه الطريقة سيبقون معزولين حماس، وسيزداد الضغط عليهم للذهاب إلى صفقة لتبادل الرهائن".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد قال نقلا عن مسئول إسرائيلي كبير: إن إسرائيل تتجه صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مع حزب الله.

وذكر تقرير منفصل من هيئة البث العامة الإسرائيلية، نقلا عن مسئول إسرائيلي، أنه لم يتم إعطاء أي ضوء أخضر لإبرام اتفاق في لبنان، مضيفا أن ثمة قضايا لا تزال في حاجة إلى حل.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين قوله: إن ما نُقِل عن أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للمضي قدما نحو الاتفاق مع لبنان، ليس دقيقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.