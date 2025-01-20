في الأرض والجو، إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين حفل تنصيب ترامب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:25 مساءً - تنصيب ترامب، يتأهب رجال الأمن والاستخبارات في الولايات المتحدة لتأمين مراسم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في العاصمة واشنطن اليوم الإثنين.

محاولات اغتيال ترامب

وتأتي مراسم التنصيب في ظروف غير عادية، حيث واجه ترامب تهديدات متعددة خلال حملته الانتخابية، شملت محاولتين صريحتين لاغتياله، بالإضافة إلى هجوم في نيو أورلينز، وانفجار في لاس فيجاس، رفعت كلها من حالة التأهب، ما جعل التأمين عملية معقدة تتضافر فيها جهود مختلف أذرع الأمن في العاصمة واشنطن.

وأعلنت مقاطعة آرلينجتون، الواقعة شمال ولاية فرجينيا، عبر نهر بوتوماك من واشنطن، أنها ستستخدم الطائرات المسيرة في مواقع مختلفة عبر المقاطعة يوم الاثنين، كجزء من تدابير الأمن والسلامة في يوم التنصيب.

وسعت السلطات إلى طمأنة وتحضير السكان لرؤية الطائرات المسيرة في أماكن وأوقات مختلفة.

تأمين السماء والأرض أثناء تنصيب ترامب

وعلى ارتفاع حوالي 750 قدما فوق العاصمة الأمريكية، ستكون مروحيات شرطة واشنطن في السماء خلال حفل التنصيب.

يمكن لكاميرات المروحية قراءة لوحة السيارة من ارتفاع ألف قدم، مع إرسال الفيديو الحي إلى مركز الجرائم في الوقت الفعلي التابع للإدارة.

تحركات الرئيس في يوم التنصيب ستكون محور تركيز خاص للمخططين. بدءا من أداء اليمين داخل الكونجرس، إلى التجمعات الاحتفالية التي قد يحضرها ترامب.

سيكون لكل تحرك في ذلك اليوم، تدابير أمنية من قبل الخدمة السرية.

قال المنسق الرئيسي للخدمة السرية الأمريكية مات ماكول: "لا توجد تهديدات مباشرة نشطة على مراسم تنصيب الرئيس".

وأضاف: "إذا ما كانت هناك أي تهديدات محتملة، فإنها ستُعالج خلال خطة الأمن الواسعة التي أعدتها الوكالة".

انتشار الحرس الوطني الأمريكي لتأمين مراسم تنصيب ترامب

وقال الحرس الوطني الأمريكي إنه جند 7400 من أفراد الخدمة من حوالي 40 ولاية إلى واشنطن لدعم حفل تنصيب ترامب.

كما قام جنود من الحرس الوطني الأمريكي في ولايات كونيتيكت وفيرجينيا وبنسلفانيا، بإنشاء محيط أمني حول "المعرض الوطني للفنون".

كما سيشمل الأمن التحكم في حركة المرور ودوريات في محطات المترو.

الأمن الداخلي وشرطة العاصمة والكابيتول ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية والحرس الوطني

وفي هذا السياق، قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه من المقرر أن يشارك في التأمينات آلاف الضباط والوكلاء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، وشرطة العاصمة واشنطن، وشرطة الكابيتول الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية الأمريكية والحرس الوطني.

كذلك شدّدت عمدة واشنطن العاصمة، مورييل باوزر، على ضرورة رفع حالة التأهب القصوى وطلبت من السكان المحليين الاستعداد لإغلاق الطرق.

فيما، أوضح مات ماكول، العميل الخاص المسؤول عن مكتب واشنطن التابع لجهاز الخدمة السرية، أن إدارة الطيران الفيدرالية ستعلن عن قيود مؤقتة على الرحلات الجوية في واشنطن العاصمة وما حولها.

كما تتم إضافة سياج وحواجز خرسانية إضافية لتكمل السياج الموجود بالفعل حول مبنى الكابيتول من أجل التصديق على الانتخابات وجنازة الرئيس كارتر.

ويؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول، الإثنين، ليتولى رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، بعد 4 سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

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