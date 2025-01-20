شاهد مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة (بث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 20 يناير 2025 05:00 مساءً - تنصيب ترامب، وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى كنيسة القديس جونز في أولى فعاليات يوم التنصيب.

ويؤدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليمين الدستورية في مبنى الكابيتول، اليوم الإثنين، ليتولى رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، بعد 4 سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

مراسم التنصيب تقليد عريق في الولايات المتحدة

ويمثل يوم التنصيب تقليدا راسخًا في التاريخ الأمريكي، حيث بدأ مع أول رئيس وهو “جورج واشنطن” عام 1789، إلا أن الأحوال الجوية السيئة آنذاك أرجأت مراسم تنصيبه عدة أسابيع، ليتم في الثلاثين من أبريل في مدينة نيويورك، عاصمة البلاد في ذلك الوقت.

وبحسب موقع «الحرة»، ظل موعد التنصيب محددا في الرابع من مارس لأكثر من قرن، وذلك بالنظر للوقت الطويل الذي كان يستغرقه فرز وإحصاء الأصوات الانتخابية، وبطء التنقل بسبب سوء حالة الطرق.

وكان ذلك يخلق فترة انتقالية طويلة تستمر 4 أشهر.

ومع التطور التكنولوجي الذي سرّع عملية فرز الأصوات، وتحسن وسائل النقل والمواصلات، تم تعديل موعد التنصيب بموجب التعديل العشرين للدستور عام 1933، لينتقل إلى العشرين من يناير، مع تحديد الثالث من يناير موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للكونجرس الجديد.

وأقيم أول تنصيب في الموعد الجديد عام 1937، ليستمر هذا التقليد حتى اليوم.

معلومات عن مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي

وتنطلق فعاليات يوم التنصيب، اليوم الإثنين، بفتح البوابات للفحص الأمني، تليها العروض الموسيقية.

ويبدأ برنامج التنصيب بموكب من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول، يضم أعضاء اللجنة المشتركة للكونجرس، المنظمة للمراسم، والرئيس المنتخب ونائبه وزوجتيهما.

وتبدأ المراسم، على أن يؤدي ترامب ونائبه اليمين الدستورية في تمام الظهيرة.

ويفتتح نائب الرئيس جي دي فانس، المراسم بأدائه القسم، ثم يليه الرئيس ترامب لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا، واضعا يده اليسرى على الإنجيل، وهو تقليد بدأه جورج واشنطن عام 1789.

قسم الرئيس الأمريكي أثناء مراسم التنصيب

ويؤدي الرئيس القسم المنصوص عليه في المادة الثانية من الدستور "أقسم رسميا بأنني سأنفذ بإخلاص مهام رئيس الولايات المتحدة، وسأقوم بقدر استطاعتي بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".

ويختم بعبارة "فليساعدني الله"، وهو تقليد يعود إلى عهد الرئيس هربرت هوفر.

ويعقب أداء اليمين الدستورية إلقاء خطاب التنصيب، ثم يتبعه غداء التنصيب التقليدي في مبنى الكابيتول.

وأشار الرئيس المنتخب لشبكة "إن بي سي نيوز"، الشهر الماضي، أن الموضوع المحوري لخطاب تنصيبه سيكون "الوحدة".

وأوضح: " سنتحدث عن الوحدة، وسنتحدث عن النجاح، وجعل بلادنا آمنة، وإبقاء الأشخاص الذين لا ينبغي أن يكونوا في بلادنا (خارجًا)، علينا أن نفعل ذلك"، مضيفا: "أعرف أن هذا لا يبدو لطيفًا، لكن علينا أن نفعل ذلك".

أين تقام مراسم تنصيب ترامب؟

بناء على توقعات بانخفاض شديد لدرجات الحرارة، قررت اللجنة المنظمة للحدث نقل مراسم أداء اليمين من موقعها التقليدي على الدرج الأمامي لمبنى الكابيتول، إلى داخل قبة المبنى.

كما تم تعديل مسار موكب التنصيب ليتجه مباشرة عبر شارع بنسلفانيا إلى صالة كابيتول وان أرينا، حيث ستقام باقي الفعاليات الاحتفالية في أجواء داخلية.

وستكون هذه المرة الأولى التي تقام فيها مراسيم التنصيب الرئاسية في مكان مغلق منذ عام 1985، عندما أدى الرئيس رونالد ريجان، اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية.

من سيحضر مراسم تنصيب ترامب؟

وتمت طباعة أكثر من 220 ألف تذكرة للحدث، تصدرها اللجنة المشتركة للكونجرس المعنية بمراسم التنصيب.

وتتيح هذه التذاكر لحامليها مشاهدة مراسم أداء اليمين الدستورية.

ومن المرتقب أن يحضر عدد من الرؤساء السابقين للحدث، مثل باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون، إلى جانب حضور لافت لعمالقة التكنولوجيا.

ويشمل الحضور الملياردير إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "ألفابيت" سوندار بيتشاي، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، والرئيس التنفيذي لـ "أوبن ايه آي" سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، الذي يشارك في استضافة حفل استقبال رسمي، مساء الإثنين، وفقًا لأسوشيتد برس.

ومن المقرر تؤدي نجمة موسيقى الكانتري كاري أندروود، في حفل تنصيب بايدن، إلى جانب مغني الكانتري جيسون ألدين، وفرقة "راسكال فلاتس" (Rascal Flatts)، في حفل التنصيب، الإثنين.

كيف يمكن متابعة الحدث؟

وسيتم بث التنصيب مباشرة على العديد من شبكات البث الرئيسية، بما في ذلك ABC وCBS وCNN وCSPAN وFox News وMSNBC وNBC وPBS.

ويخطط البيت الأبيض أيضا لبث الأحداث بشكل مباشر.

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