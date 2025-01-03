إصابة 12 إسرائيليا إثر التدافع إلى الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:40 صباحاً - أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة 12 شخصًا بالهلع إثر التدافع إلى الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن.



وقال جيش الاحتلال في بيان له: "تقارير أولية؛ سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل بسبب سقوط قذيفة أطلقت من اليمن، والتفاصيل قيد المراجعة".

من جانب آخر، أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن "صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق منها القدس وجوش دان".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن واخترق الأجواء الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه وردت بلاغات عن سقوط شظية لعملية الاعتراض في منطقة موديجين.

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