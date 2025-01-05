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الرياضة - 09:21 - أجواء شديدة البرودة.. حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2025 ودرجات الحرارة بالمحافظات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:21 - أجواء شديدة البرودة.. حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2025 ودرجات الحرارة بالمحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - أجواء شديدة البرودة.. حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2025 ودرجات الحرارة بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 09:21 صباحاً - الطقس اليوم.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 5 يناير 2025، مشيرة إلى سقوط الأمطار على أغلب محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

الطقس اليوم

ولفتت إلى أنه يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 5 يناير 2025

وعن الظواهر الجوية فهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ على فترات متقطعة.

حالة الطقس

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعةـ وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وأوضحت الهيئة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار والرياح شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية: جنوبية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 5 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأحد 5 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 10
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 19 09
بنها 20 10
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 09
المنصورة 19 09
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 20 09
طنطا 19 09
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 22 10
السويس 22 11
العريش 22 06
رفح 21 05
رأس سدر 22 09
نخل 22 04
كاترين 15 02
الطور 24 11
طابا 22 09
شرم الشيخ 25 12
الإسكندرية 17 19
العلمين 16 08
مطروح 17 09
السلوم 17 09
سيوة 19 07
رأس غارب 25 12
الغردقة 26 13
سفاجا 25 14
مرسى علم 26 14
شلاتين 29 17
حلايب 27 18
أبو رماد 28 17
رأس حدربة 26 17
الفيوم 20 06
بني سويف 20 05
المنيا 20 05
أسيوط 20 04
سوهاج 21 06
قنا 23 09
الأقصر 24 08
أسوان 26 10
الوادي الجديد 22 08
أبو سمبل 24 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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