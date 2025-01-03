لحظة اعتراض الصاروخ اليمني على إسرائيل وتوقف العمل بمطار بن جوريون (فيديوهات) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:15 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ في منطقة موديجين أطلق من اليمن.



وأكدت مواقع إخبارية إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس وفي مناطق واسعة لافتة إلى سماع دوي انفجارات قوية في القدس ومحيطها.



وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 12 شخصًا خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ و9 آخرين جراء نوبة الهلع.

وأظهرت لقطات متداولة اعتراض الجيش الإسرائيلي للصاروخ القادم من اليمن باتجاه إسرائيل.

وتوقف العمل في مطار بن جوريون بعد دوي صافرات الإنذار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن واخترق الأجواء الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه وردت بلاغات عن سقوط شظية لعملية الاعتراض في منطقة موديجين.

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