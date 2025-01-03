صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:05 صباحاً - دوت قبل قليل صفارات الإنذار في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار تدوي في وسط وجنوب البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن.



وقال جيش الاحتلال في بيان له: "تقارير أولية؛ سماع دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط وجنوب إسرائيل بسبب سقوط قذيفة أطلقت من اليمن، والتفاصيل قيد المراجعة".



من جانب آخر، أشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن "صفارات الإنذار دوت في عشرات المناطق منها القدس وغوش دان".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عدوانًا جديدا استهدف ريف محافظة حلب شمال سوريا.

وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية على أطراف المدينة".

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة القصف الذي تسبب بتصاعد ألسنة اللهب وخلف دمارًا كبيرًا.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى وقوع هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر جراء الغارات على معامل الدفاع في السفيرة بريف حلب وسط توقعات أن قوات الاحتلال تجرب أسلحة شديدة الانفجار بغارتها الأخيرة على سوريا.

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