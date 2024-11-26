جلسة عاصفة واشتباكات بين النواب في البرلمان الصربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:06 صباحاً - شهد البرلمان الصربي أمس جلسة عاصفة تشاجر خلالها عشرات النواب من المعارضة والائتلاف على خلفية المطالبة باستقالة الحكومة الحالية بعد حادثة انهيار سقف محطة السكك الحديدية.

اشتباكات بين النواب داخل البرلمان الصريبي

وتُحمّل المعارضة الحكومة الصربية مسؤولية الحادثة التي جرت في مدينة نوفي ساد في بداية الشهر وخلفت 15 قتيلا.

وصعد المحتجون مطالبهم باستقالة رئيس الوزراء ميلوس فوتشيفيتش وحكومته، معتبرين أنهما السبب وراء الكارثة، حيث كان فوتشيفيتش عمدة مدينة "نوفي ساد" في الوقت الذي بدأت فيه أعمال بناء محطة سكة الحديد.

ووصف أعضاء المعارضة رئيس الوزراء ميلوس فوتشيفيتش وشركائه بأنهم "قتلة"، بينما كانوا يلوحون بلافتات رسمت عليها أيدٍ حمراء.

وأقر مكتب المدعي العام في "نوفي ساد" أن المتهمين يواجهون تهمًا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الأمن العام، وتنفيذ أعمال بناء غير قانونيّة.

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