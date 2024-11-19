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جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:42 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة من لواء جولاني في معارك جنوب ‎لبنان.

 

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.


جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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