بصواريخ أتاكمز الأمريكية، أوكرانيا تنفذ الهجوم الأول من نوعه على منشأة عسكرية روسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:37 مساءً - أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بعيدة المدى أمريكية على منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الحدودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ أجازت واشنطن مثل هذه الضربات.

استخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالات الإعلام الرسمية "عند الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش، ضرب العدو موقعا في منطقة بريانسك بستة صواريخ باليستية. وبحسب بيانات مؤكدة فإنه تم استخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية الأمريكية الصنع".

وأضافت أنه تم إسقاط 5 من هذه الصواريخ بواسطة طواقم "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي، بينما تضرر صاروخ واحد، مشيرة إلى أن شظايا هذه الصواريخ سقطت على الأراضي التقنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما تسبب في نشوب حريق، وتم إخماده على الفور.

قوات نظام كييف استخدمت صواريخ "أتاكمز"

وأكدت الدفاع الروسية أن هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة بريانسك بصواريخ "أتاكمز" لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام أوكرانية أن قوات نظام كييف استخدمت صواريخ "أتاكمز" لأول مرة لضرب عمق روسيا.

وكانت وكالة بلومبرغ، أفادت في وقت سابق، بأن أوكرانيا نفذت بالفعل أول هجوم بصواريخ "أتاكمز" داخل الأراضي الروسية، وذلك بعد الضوء الأخضر الأميركي لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى.

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