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وزير إسرائيلي يطلع ترامب بخطط تل أبيب في غزة ولبنان، والرئيس يخبره بالمطلوب قبل تنصيبه - أخبار كلمتك

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وزير إسرائيلي يطلع ترامب بخطط تل أبيب في غزة ولبنان، والرئيس يخبره بالمطلوب قبل تنصيبه - أخبار كلمتك

وزير إسرائيلي يطلع ترامب بخطط تل أبيب في غزة ولبنان، والرئيس يخبره بالمطلوب قبل تنصيبه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:44 صباحاً - كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، تفاصيل تتعلق بلقاء جمع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن ترامب "التقى ديرمر وأخبره بالقضايا التي يريد من إسرائيل التحرك أو عدم التحرك بشأنها قبل توليه منصبه".


وأشار الموقع إلى أن الوزير الإسرائيلي "أطلع ترامب على الخطط بشأن غزة ولبنان خلال الشهرين المقبلين".


وذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن ديرمر اجتمع يوم الإثنين مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

والتقى ديرمر مع كبار المستشارين في البيت الأبيض، موس هوكستاين وبريت ماكجورك، وفق مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه من المتوقع أن يلتقي ديرمر أيضًا اليوم الثلاثاء مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون ساعر للصحفيين إن هناك "تقدمًا معينًا" في جهود وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان.

ويعد ديرمر من المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو، وكان قد سافر الأسبوع الماضي إلى روسيا في إطار جهود وقف إطلاق النار، وفقا لمصدر مطلع على المسألة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ديرمر يحاول حشد الدعم الروسي لفرض وقف إطلاق النار من خلال ضمان عدم تهريب إيران للأسلحة إلى حزب الله عبر سوريا، التي تعتبر حليفًا لروسيا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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