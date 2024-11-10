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وزير خارجية السودان: لولا الموقف المصري تجاهنا لنجحت مؤامرة تقسيم البلاد - أخبار كلمتك

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وزير خارجية السودان: لولا الموقف المصري تجاهنا لنجحت مؤامرة تقسيم البلاد - أخبار كلمتك

وزير خارجية السودان: لولا الموقف المصري تجاهنا لنجحت مؤامرة تقسيم البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - قال السفير علي يوسف أحمد الشريف، وزير الخارجية السوداني، إن الأزمة في السودان تستهدف القاهرة والخرطوم بنفس المستوى، مشيرًا إلى أن مصر قد تكون المستهدف الرئيسي مما يجرى في السودان، خاصة أنها أم العرب وإضعافها هو إضعاف للعرب بشكل كامل. 

 

تطابق الموقف المصري السوداني


وتابع: لولا الموقف المصري القوي تجاه السودان لنجحت مؤامرة تقسيم السودان، مشيرًا إلى أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم بصورة كاملة حول التطورات الأخيرة في السودان.   

تنسيق مصري سوداني 


ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن” إلى أن هناك تنسيقا يوميا بين القاهرة والخرطوم، في ظل وجود مخطط دولي للتدخل العسكري في السودان بحجة حماية المدنيين السودنيين، مشيرًا إلى أن هناك مشروع قرار دولي لفرض هذا القرار في مجلس الأمن الدولي.
 

الأمن المائي لمصر والسودان

وأشار إلى أن ملف الأمن المائي لمصر والسودان خطير جدًا، خاصة وأن هناك بعض الأفكار الموجودة لدى قادة دول حوض نهر النيل تتحدث عن ضرورة بيع المياه لمصر والسودان، وهذا الطرح يتناسى القانون الدولي الذي يحكم الأنهار العابرة للحدود. 

 


وتابع: أن التنسيق بين القاهرة والخرطوم أمر أساسي لوقف العبث الموجود في ملف الأمن المائي، خاصة وأن هناك دولة تدعي بأن مياه نهر النيل ملك خاص، مشددًّا على ضروة تطبيق القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية حتى إذا كانت وقعت في فترة الاستعمار. 
 

بناء سد النهضة على أرض سودانية

ولفت إلى أن سد النهضة مبني في الأساس على أراضٍ سودانية، ولكن إثيوبيا سيطرت عليها، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بشكل كامل بالاتفاقيات الدولية، لأن أي محاولة للتأثير سلبًا على مياه نهر النيل تؤدي إلى عطش وموت الشعب المصري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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