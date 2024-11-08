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بعد أحداث أمستردام، وزير الداخلية الفرنسي: لن نلغي استضافة مباراة منتخبنا مع إسرائيل - أخبار كلمتك

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بعد أحداث أمستردام، وزير الداخلية الفرنسي: لن نلغي استضافة مباراة منتخبنا مع إسرائيل - أخبار كلمتك

بعد أحداث أمستردام، وزير الداخلية الفرنسي: لن نلغي استضافة مباراة منتخبنا مع إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن فرنسا لن تغير خططها بشأن استضافة مباراة منتخبنا مع إسرائيل ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأسبوع المقبل.

فرنسا لن تغير خططها بشأن استضافة مباراة مع إسرائيل

وقال الوزير الفرنسي إنه برغم العنف الذي تعرض له مشجعو كرة قدم إسرائيليون في أمستردام ستجرى المباراة في موعدها.

وذكر ريتايو في منشور على إكس "فرنسا لن تتراجع لأن ذلك يعني الاستسلام في مواجهة التهديدات بالعنف ومعاداة السامية".

ويتصاعد التوتر في فرنسا على خلفية أسلوب إسرائيل في الحرب على غزة.

 وتعد فرنسا موطن أكبر جالية يهودية وأكبر جالية مسلمة في أوروبا.

وقالت إسرائيل إنها سترسل طائرتين لإعادة مشجعي فريق كرة قدم إسرائيلي من هولندا بعد هجمات وقعت في الشوارع ووصفها المسؤولون بأنها معادية للسامية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل شرطة مكافحة الشغب لفض اشتباكات بالشوارع، فيما كان بعض المهاجمين يرددون عبارات مناهضة لإسرائيل.

وتخطط شرطة باريس لنشر أكثر من ألفي فرد أمن حول الاستاد الذي تقام فيه المباراة يوم الخميس 14 نوفمبر، حسبما ذكرت محطة بي.إف.إم التلفزيونية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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