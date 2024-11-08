من بينهم محاميه السابق ومارك زوكربيرج، شخصيات تعهد ترامب بالانتقام منها (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - توعد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، منذ بدء حملته الانتخابية عددا من المسئولين والشخصيات البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أبرز الشخصيات التي توعدها ترامب بالانتقام

وكان ترامب يملأ خطاباته ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات انتقامية لملاحقة خصومه السياسيين ومنتقديه ووسائل الإعلام وسجنهم وترحيلهم وحتى إعدامهم.

وكشفت صحيفة "بوليتيكو" في تقرير لها، عن الشخصيات التي توعدها دونالد ترامب، فور وصوله إلى البيت الأبيض، والتي تعتبر ضمن أهداف حملته الانتخابية.

نانسي بيلوسي، كلمتك

نانسي بيلوسي

ومن أبرز الأسماء، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، حيث قال ترامب إن بيلوسي يجب أن تواجه اتهامات جنائية فيما يتعلق ببيع زوجها لأسهم فيزا قبل بضعة أشهر من قيام وزارة العدل برفع دعوى قضائية ضد الشركة بتهمة انتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة الاحتكار.

كذلك قال إنه يجب محاكمتها لفشلها في ضمان الأمن الكافي في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصاره المبنى بينما كان الكونغرس يستعد للتصديق على فوز بايدن في السباق الرئاسي لعام 2020.

المدعية العامية في نيويورك، كلمتك

المدعية العامة في نيويورك

ومن بين الأسماء التي توعدها ترامب المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، التي أثارت غضب ترامب نتيجة للدعوى التي رفعتها زاعمة وجود احتيال واسع النطاق في إمبراطوريته التجارية.

وأسفرت القضية عن حكم بأكثر من 450 مليون دولار ضد ترامب، الذي استأنف ضده.

قاضي مانهاتن، كلمتك

قاضي مانهاتن

وأيضا قاضي مانهاتن آرثر إنجورون، وهو قاضي محاكمات في نيويورك، والذي واجه وابلًا من الهجمات من ترامب أثناء رئاسته قضية الاحتيال المدني التي رفعتها جيمس.

وفي حدث انتخابي في وقت سابق من هذا العام، قال ترامب إن إنجورون "يجب اعتقاله ومعاقبته وفقًا لذلك".

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق

في موازاة ذلك، هناك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، الذي أقاله ترامب في عام 2017، وسعى دون جدوى وراء الكواليس لمقاضاته بسبب تفاعلاته مع الصحافيين.

وعندما أصدر كومي كتابًا في العام التالي، شن ترامب هجوما على تويتر، مدعيا أن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق "سرب معلومات سرية، ويجب محاكمته بسببها"، وكذب على الكونغرس.

مؤسس فيسبوك، كلمتك

مؤسس فيسبوك

ومن الشخصيات البارزة أيضا مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، الذي انتقده ترامب وبعض حلفائه بشدة بعد أن تبرع هو وزوجته بريسيلا تشان بمبلغ 420 مليون دولار في عام 2020 لتحسين البنية التحتية للانتخابات.

فيما يزعم أنصار ترامب أن الأموال كانت مؤامرة مبطنة لتقويض إعادة انتخابه.

وفي كتاب صدر في سبتمبر، اتهم ترامب زوكربيرغ بـ"مؤامرة مخزية... ضد الرئيس" وحذر: "نحن نراقبه عن كثب، وإذا فعل أي شيء غير قانوني هذه المرة فسوف يقضي بقية حياته في السجن".

مايكل كوهين، كلمتك

مايكل كوهين

يعتبر محامي ترامب السابق مايكل كوهين من الأهداف المحتملة للانتقام، حيث هاجمه ترامب مرارا وتكرارا، لاسيما أن كوهين انقلب على ترامب بعد حوالي عام ونصف العام من توليه الرئاسة، وأصبح شاهدا رئيسيا في محاكمة الأموال السرية.

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