الصحة اللبنانية: 3117 شهيدا و13888جريحا حصيلة ضحايا الاحتلال منذ بدء الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن ارتقاء 15 شهيدا و69 جريحا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها اليوم الجمعة، إن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على الأراضى اللبنانية سقط 3117 شهيدا و13888 جريحا.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، استهدف جيش الاحتلال مناطق سكنية عديدة في جنوب لبنان وضواحي العاصمة بيروت

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: إعادة المحتجزين على رأس أولوياتي جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في قطاع غزة

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