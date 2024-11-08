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الصحة اللبنانية: 3117 شهيدا و13888جريحا حصيلة ضحايا الاحتلال منذ بدء الحرب - أخبار كلمتك

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الصحة اللبنانية: 3117 شهيدا و13888جريحا حصيلة ضحايا الاحتلال منذ بدء الحرب - أخبار كلمتك

الصحة اللبنانية: 3117 شهيدا و13888جريحا حصيلة ضحايا الاحتلال منذ بدء الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها اليوم الجمعة،  أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن ارتقاء 15 شهيدا و69 جريحا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها اليوم الجمعة، إن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على الأراضى اللبنانية سقط  3117 شهيدا و13888 جريحا.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، استهدف جيش الاحتلال مناطق سكنية عديدة في جنوب لبنان وضواحي العاصمة بيروت

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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