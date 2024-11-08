خوفًا من تكرار المحرقة، ليبرمان يدعو يهود أوروبا إلى الهجرة لإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 03:04 مساءً - دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان يهود أوروبا إلى مغادرة القارة والانتقال إلى إسرائيل، محذرًا من تكرار مآسي المحرقة.

وقال ليبرمان في تصريحاته الأخيرة: "لا تسوفوا وتترددوا كما حدث عشية المحرقة، يجب عليكم مغادرة كل شيء والقدوم إلى إسرائيل فورًا".

وجاءت هذه الدعوة عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة أمستردام، والتي أثارت مخاوف متزايدة بين الجاليات اليهودية في أوروبا من تصاعد مظاهر العنف والعداء تجاههم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يستعد لإرسال "بعثة إنقاذ" تضم طواقم طبية، لإجلاء مشجعي فريق مكابي تل أبيب الذين تعرضوا لاعتداءات في هولندا، عقب مباراة فريقهم ضد أياكس أمستردام في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

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