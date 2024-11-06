نائبة بالكونجرس: تصريحات أوباما تكشف نية الديمقراطيين لـ "سرقة الانتخابات" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:12 صباحاً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قالت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري مارجوري تايلور جرين إن هناك نية لدى الديمقراطيين بسرقة الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.



جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأربعاء، تحدثت فيها عن تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن تأخر موعد إعلان نتائج الانتخابات لأيام.

وقالت جرين: "السبب وراء قول أوباما، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الحالية ربما لا يتم معرفتها إلا بعد أيام، هو أن هناك مخطط للديمقراطيين لـ سرقة الانتخابات".

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأظهرت نتائج أولية عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم ترامب في جورجيا بنسبة 51% بعد فرز 90% من الأصوات.

كما أظهرت نتائج أولية: عن تقدم ترامب في 6 ولايات متأرجحة من أصل 7.



من المعروف أن 7 ولايات متأرجحة ستحدد النتائج النهائية وهي: أريزونا ونيفادا وميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا.

تتنافس الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، مع إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.. وبحسب النتائج الأولية للأصوات بالمجمع الانتخابي حتى الآن، فإن ترامب حصل حتى الآن على 211، فيما حصلت هاريس على 117 حتى اللحظة.

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