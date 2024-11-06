واقترب الحسم، ترامب يحصد 212 صوتا بالمجمع الانتخابي و113 لهاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:12 صباحاً - تتواصل عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتنافس فيها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

وبدأت النتائج الأولية في الظهور كالتالي:

ترامب:

212 صوتا من المجمع الانتخابي

(عن ولايات كنتاكي وإنديانا وفرجينيا الغربية، فلوريدا، تينيسي، ألاباما، ميسيسيبي، أوكلاهوما، كونيتيكت، ساوث كارولينا، أركنسا، ميزوري، تكساس، أوهايو، وايومنغ، لويزيانا، ساوث داكوتا، ولاية داكوتا الشمالية، كانساس، نبراسكا، مونتانا، يوتا، ميسوري).

هاريس:

113 صوتا في المجمع الانتخابي عن:

(ولاية فيرمونت، ماساتشوستس، كونيتيكت، ماريلاند، رود آيلاند، نيوجيرسي، ميريلاند، كونيتيكت،إلينوي، ديلاوير،نيويورك)

المجمع الانتخابي

والأصوات الشعبية في الانتخابات الأمريكية في كل ولاية تضمن للمرشح عدد من الأصوات في المجمع الانتخابي.

والمجمع الانتخابي هو مجموعة من كبار الناخبين لديهم مهمة واحدة وهي اختيار رئيس الولايات المتحدة.

يتكون المجمع الانتخابي من 538 ناخبا، ويحتاج المرشح إلى دعم أغلبية 270 منهم للفوز بالانتخابات الرئاسية.

ويتم تخصيص الأصوات الانتخابية بين الولايات بناءً على التعداد السكاني ويجري تحديثها كل 10 سنوات.

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