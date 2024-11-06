منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

واقترب الحسم، ترامب يحصد 212 صوتا بالمجمع الانتخابي و113 لهاريس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
واقترب الحسم، ترامب يحصد 212 صوتا بالمجمع الانتخابي و113 لهاريس - أخبار كلمتك

واقترب الحسم، ترامب يحصد 212 صوتا بالمجمع الانتخابي و113 لهاريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 06:12 صباحاً - تتواصل عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتنافس فيها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

 

وبدأت النتائج الأولية في الظهور كالتالي:

ترامب:
212 صوتا من المجمع الانتخابي

(عن ولايات كنتاكي وإنديانا وفرجينيا الغربية، فلوريدا، تينيسي، ألاباما، ميسيسيبي، أوكلاهوما، كونيتيكت، ساوث كارولينا، أركنسا، ميزوري، تكساس، أوهايو، وايومنغ، لويزيانا، ساوث داكوتا، ولاية داكوتا الشمالية، كانساس، نبراسكا، مونتانا، يوتا، ميسوري).

هاريس:
113 صوتا في المجمع الانتخابي عن:

(ولاية فيرمونت، ماساتشوستس، كونيتيكت، ماريلاند، رود آيلاند، نيوجيرسي، ميريلاند، كونيتيكت،إلينوي، ديلاوير،نيويورك)

 

المجمع الانتخابي

والأصوات الشعبية في الانتخابات الأمريكية في كل ولاية تضمن للمرشح عدد من الأصوات في المجمع الانتخابي.

والمجمع الانتخابي هو مجموعة من كبار الناخبين لديهم مهمة واحدة وهي اختيار رئيس الولايات المتحدة.

يتكون المجمع الانتخابي من 538 ناخبا، ويحتاج المرشح إلى دعم أغلبية 270 منهم للفوز بالانتخابات الرئاسية.

ويتم تخصيص الأصوات الانتخابية بين الولايات بناءً على التعداد السكاني ويجري تحديثها كل 10 سنوات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق