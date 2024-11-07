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تصريح مسيء للعرب والمسلمين كلفها خسارة منصب الرئيس، قصة هاريس وميشيجان - أخبار كلمتك

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تصريح مسيء للعرب والمسلمين كلفها خسارة منصب الرئيس، قصة هاريس وميشيجان - أخبار كلمتك

تصريح مسيء للعرب والمسلمين كلفها خسارة منصب الرئيس، قصة هاريس وميشيجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:00 مساءً - استهانت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، بنسبة أصوات العرب والمسلمين فى ولاية ميشيغان، وذهبت أصوات الولاية لصالح من تبني وقف الإبادة الجماعية في غزة.

أسباب فوز ترامب بأصوات العرب والمسلمين فى ميشيغان

وكانت نتائج الانتخابات الأمريكية،، أظهرت تمكن دونالد ترامب من تعزيز فوزه نتيجة زيادة مكاسبه بعد حسم ولاية ميشيغان المتأرجحة لصالحه بفارق ناهز 90 ألف صوت، في سباق كشف جانبا من غضب الأمريكيين العرب والمسلمين إزاء دعم الولايات المتحدة الحرب على غزة.

وحصل دونالد ترامب على 2.79 مليون صوت بنسبة 49.8% من إجمالي الأصوات فى ولاية ميشيجان، بعدما تم فرز 99% من بطاقات الاقتراع، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية فى وقت سابق اليوم.

بينما حصلت كامالا هاريس على 2.71 مليون صوت بنسبة 48.3%.

أصوات ولاية  ميشيجان، كلمتك

وذهب 2% من إجمالي أصوات الناخبين في الولاية، أي نحو 110 آلاف صوت، إلى مرشحين آخرين غير ترامب وهاريس، وجاء فى المقدمة مرشحة حزب الخضر جيل ستاين، التي طالبت بوقف الإبادة في غزة.

هاريس استهانة بأصوات العرب والمسلمين فى ولاية ميشيغان

وفي خضم الحملة الانتخابية عندما تصاعدت أصوات العرب والمسلمين فى ميشيجان، ضد دعم هاريس والإدارة الأمريكية لإسرائيل فى العدوان على غزة، استهانت هاريس بالمطالبات وحملت الصحافة الأمريكية تصريح شهير لها قالت فيه: "سنفوز بدونهم" أي عدم انشغالها بنسبة أصوات العرب والمسلمين فى الولاية.

ويشكل الأمريكيون العرب والمسلمون كتلة تصويتية مؤثرة في ولاية ميشيغان، حاول كل من ترامب وهاريس استمالتها خلال الحملة الانتخابية، بيد أن كثيرا من هؤلاء الناخبين أكدوا قبل الانتخابات أنهم لن يصوتوا لاى من المرشحين، وسيقاطعون الانتخابات أو يمنحون أصواتهم لمرشحة حزب الخضر.

ويقدر عدد الأمريكيين من أصول عربية في ميشيغان بنحو 392 ألفا، وفق بيانات المعهد العربي الأمريكى، وهو أكبر حضور عربي بين أمريكا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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