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‏إذاعة جيش الاحتلال: قائد لواء جولاني يطلب إنهاء مهامه لهذا السبب - أخبار كلمتك

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‏إذاعة جيش الاحتلال: قائد لواء جولاني يطلب إنهاء مهامه لهذا السبب - أخبار كلمتك

‏إذاعة جيش الاحتلال: قائد لواء جولاني يطلب إنهاء مهامه لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أفادت ‏إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بأن قائد لواء جولاني يطلب إنهاء مهامه بعد إصابته بكمين لحزب الله في جنوب لبنان.

يوم الخميس، قال موقع معاريف العبري، إنه منذ بداية الحرب قتل 110 جنود من لواء جولاني في جبهتي غزة ولبنان.

مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 781 بجروح خطيرة

ويوم الجمعة الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنًا باهظًا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلًا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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